‘Als PSV alles blijft winnen ben ik ervan overtuigd dat we kampioen worden’

PSV won zaterdagavond probleemloos op bezoek bij AZ met 2-4. Willy van de Kerkhof was zeer te spreken over het spel van de Eindhovenaren en was onder de indruk van Jetro Willems. Volgens de oud-international kan PSV aan het einde van de rit nog altijd bovenaan eindigen.

“De competitie wordt naar mijn idee heel spannend de komende weken. Als PSV alles blijft winnen ben ik ervan overtuigd dat we aan het eind bovenaan staan”, zegt Van de Kerkhof tegen Omroep Brabant. Hij vond Jetro Willems goed spelen in Alkmaar. “Hij maakte niet eerder twee doelpunten en het komt sowieso niet vaak voor dat een verdediger twee keer scoort. Hij is weer langzaam in een goede vorm aan het komen en dat geldt ook voor PSV als geheel.”

De oud-PSV’er maakt zich alleen zorgen over de defensie van de Eindhovenaren. In Alkmaar gaf het nog twee doelpunten weg. “De tegendoelpunten baren me wel een beetje zorgen. Schwaab moest bijvoorbeeld gewoon die bal wegtrappen. Als je lekker speelt neem je wat meer risico, maar het past niet meer bij deze tijd denk ik. Als verdediger moet je honderd procent gefocust zijn op verdedigen en niet bezig zijn met technische hoogstandjes.”