Anatasiou uitgefloten door Roda-supporters na wissel: ‘Dat snap ik wel’

Roda JC Kerkrade bood Ajax zondag goed partij, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter. Trainer Yannis Anastasiou constateerde een bekend probleem bij zijn ploeg: het gebrek aan scorend vermogen. Spits Dani Schahin werd bij Roda voortijdig naar de kant gehaald, tot ongenoegen van het Limburgse publiek.

Anastasiou kreeg daarom een fluitconcert van de fans, omdat zij in Schahin de man zagen die het broodnodige doelpunt had kunnen maken. “Dat snap ik wel, maar de fans weten niet dat Dani niet fit genoeg was om de hele wedstrijd te spelen. Het is altijd makkelijk om te fluiten, maar wij wisten dat een wissel noodzakelijk was”, vertelt de Griekse oefenmeester aan FOX Sports. Hij zag dat zijn ploeg opnieuw niet tot scoren kon komen.

“Alweer hetzelfde verhaal voor ons, net als eerder tegen Feyenoord. Wij hebben vandaag veel kansen gehad. We stonden goed en kregen grote kansen, maar scoren niet. Dan breng je jezelf in de problemen, want Ajax heeft genoeg aan één kans om te scoren”, gaat Anastasiou verder. “Ik ben blij met ons spel en de kansen die we kregen, maar het is teleurstellend dat we weer niet scoren. Dat is een probleem waar we al het hele seizoen last van hebben. We missen een beetje overtuiging. Je kan schieten om te schieten, maar je kan ook schieten om echt een goal te maken.”