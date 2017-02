Toornstra: ‘Als ik niet goed speel, kan ik het beter begrijpen!’

Feyenoord had het zondag niet makkelijk in Enschede tegen FC Twente. Zoals wel vaker dit seizoen werd de overwinning in de slotfase over de streep getrokken. Eric Botteghin en Nicolai Jörgensen bepaalden de eindstand in de Grolsch Veste op 0-2. Door de terugkeer van Karim El Ahmadi begon Jens Toornstra op de bank. Na afloop gaf hij aan niet blij te zijn met zijn reserverol.