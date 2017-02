‘PSV moet tussen de 17 en 25 miljoen euro vragen voor Pröpper’

Davy Pröpper werd afgelopen tijd concreet in verband gebracht met een vertrek naar Zenit Sint-Petersburg. PSV zou naar verluidt akkoord zijn gegaan met een Russisch bod van zestien miljoen euro, maar de meeste bezoekers van Voetbalzone vinden dat de Eindhovenaren een hoger bedrag moeten vragen voor de middenvelder.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll Bij welk bod moet PSV Davy Pröpper laten gaan?. In totaal werd er 20.835 keer gestemd en 35 procent van de stemmers koos voor 17-25 miljoen euro, een ruime meerderheid. Toch vindt een groot deel van de stemmers dat PSV met minder geld genoegen moet nemen. Zeventien procent klikte op 0-10 miljoen euro, terwijl negentien procent koos voor 11-16 miljoen euro.

Dertien procent is ervan overtuigd dat PSV 26-35 miljoen euro kan ontvangen voor Pröpper. Volgens tien procent van de stemmers moeten geïnteresseerde clubs zelfs Meer dan 36 miljoen euro op tafel leggen. Overigens kan PSV er ook nog altijd voor kiezen om Pröpper te behouden en zes procent van de stemmers vindt dat de Eindhovenaren dat moeten doen. Zenit kan deze winter nog altijd toeslaan, want de transfermarkt is in Rusland nog achttien dagen geopend.