Go Ahead Eagles boekt allereerste uitzege en verhoogt spanning onderin

Go Ahead Eagles is niet langer de enige ploeg zonder uitoverwinning in de Eredivisie. De hekkensluiter verraste NEC zaterdag in De Goffert: 1-2. Elvis Manu en Jarchinio Antonio maakten de doelpunten voor de bezoekers; Manu kreeg na rust een rode kaart. Go Ahead blijft laatste in de competitie, maar heeft evenveel punten als nummer zeventien Roda JC Kerkrade. De Limburgers komen zondag voor eigen publiek in actie tegen Ajax.

Het waren de winteraanwinsten uit Engeland die Go Ahead na elf minuten een droomstart bezorgden. Arsenal-huurling Daniel Crowley bediende Manu, die ogenschijnlijk eenvoudig door de verdediging van NEC sneed. Manu soleerde op weg naar het strafschopgebied langs vijf man en rondde oog in oog met doelman Joris Delle feilloos af. Het was de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Halverwege de eerste helft kreeg Dario Dumic een aardige mogelijkheid om NEC langszij te brengen. Na een corner van André Formitschow stond Dumic volledig vrij, maar daar kon hij niet van profiteren. Mohamed Rayhi was in de rebound evenmin doeltreffend.

Kort daarna zou Go Ahead de marge uitbreiden. Opnieuw speelde een huurling uit Engeland een hoofdrol: Pedro Chirivella van Liverpool lanceerde Antonio met een dieptebal en de buitenspeler won het sprintduel van Gregor Breinburg. Vervolgens wist Antonio keeper Delle te verschalken. NEC zette in de openingsfase nog wat druk, maar in de fase na de 0-2 was het gif verdwenen. De Nijmegenaren, die slechts één van de voorgaande elf wedstrijden tegen een promovendus wonnen, kwamen in het restant van de eerste helft niet verder dan een geblokte uithaal van Jay-Roy Grot.

In de tweede helft lag het spel volledig open. NEC ging vol voor de aansluitingstreffer en kreeg kansen via Grot, Dumic, Rayhi en Ali Messaoud. Tussendoor was er voor Go Ahead genoeg ruimte om er af en toe uit te komen. De wedstrijd werd nog verder opgeschud door een rode kaart voor Manu, na 62 minuten. De maker van het openingsdoelpunt maakte volgens Björn Kuipers een schwalbe in het zestienmetergebied en kreeg zijn tweede gele kaart. Go Ahead wist zich echter goed onder de druk uit te voetballen en leek zelfs de nul te houden. In blessuretijd deed Grot toch nog wat terug, door vanaf een meter van het doel binnen te koppen.