Barcelona scoort drie keer en bereikt magische grens

Barcelona heeft zonder al te veel problemen weten af te rekenen met Athletic Club, de nummer acht van LaLiga. Het team van Luis Enrique liet in de eerste helft in verdedigend opzicht nog wel een paar steken vallen, maar stapte uiteindelijk met een 3-0 overwinning van het veld in Camp Nou en staat nu met 45 punten op de tweede plaats. Nummer één Real Madrid heeft nog twee wedstrijden te goed. Barcelona is overigens de eerste Europese ploeg dit seizoen die over alle competities honderd keer heeft gescoord. Real staat op 98 treffers en AS Monaco op 97.

Barcelona stond na veertig minuten met 2-0 voor en wist dat de zege daardoor zo goed als binnen was, maar van een leien dakje ging het niet. Het was veelzeggend dat Athletic Club als enige ploeg in LaLiga dit seizoen in de eerste helft van een uitwedstrijd tegen Barcelona zeven doelpogingen mocht ondernemen, maar doelman Marc-André ter Stegen hoefde niet te vissen. Raúl Garcia raakte in de beginfase de paal waarna Jordi Alba de bal ternauwernood kon wegschieten en even later had Inaki Williams er 0-1 van kunnen maken, maar de aanvaller kopte de bal naast het doel van Ter Stegen.

Barcelona liet na achttien minuten zien hoe het wel moest want toen tikte Paco Alcácer na een voorzet van Neymar zijn eerste competitiedoelpunt voor Barcelona tegen de touwen. Athletic dook hierna weer twee keer gevaarlijk op voor het doel van Barcelona: het schot van Raul Garcia miste echter kracht en Williams’ poging werd gekeerd door Ter Stegen. Zes minuten voor rust verdubbelde Lionel Messi de marge: doelman Gorka Iraizoz verkeek zich volledig op een scherpe vrije trap van de Argentijn en daardoor maakte Messi alweer zijn vierde vrije trap van het huidige kalenderjaar.

De tweede helft was minder onderhoudend dan het eerste bedrijf, al viel er nog wel één doelpunt te zien. Aleix Vidal schoof de bal na een fraaie demarrage in de verre hoek en bepaalde daarmee de einstand op 3-0. Barcelona had al eerder toe kunnen slaan, maar Rafinha kopte na ruim een uur spelen na een voorzet van Arda Turan in het zijnet. Athletic kon na rust geen vuist meer maken en moest zich dan ook neerleggen bij een nederlaag. Een smet op de zege van Barcelona was nog wel het uitvallen van Messi; de linkspoot werd na ruim een uur spelen vervangen door Sergi Roberto.