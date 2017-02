‘Do or die’ voor Arsenal: ‘Ik geef onszelf de schuld, niet Wenger’

Arsenal gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Chelsea en die wedstrijd mag niet verloren worden om uitzicht te houden op de landstitel. The Gunners hebben op dit moment een achterstand van negen punten op de koploper, na de 1-2 nederlaag tegen Watford van dinsdag. Volgens Shkodran Mustafi is niemand anders dan de spelersgroep schuldig aan het feit dat Arsenal ver verwijderd is van het kampioenschap.

De verdediger vindt het te makkelijk om te wijzen naar trainer Arsène Wenger. In plaats daarvan moet er iets veranderen aan de mentaliteit van zijn ploeg, stelt Mustafi vast bij Sky Sports. "Persoonlijk vind ik dat je altijd naar jezelf moet kijken. We moeten nagaan wat we verkeerd hebben gedaan in de wedstrijd tegen Watford. Daarna kan je pas anderen de schuld geven. De spelers staan op het veld: we geven onszelf de schuld voordat we de schuld neerleggen bij de trainer."

Mustafi benadrukt dat de spelers die verantwoordelijkheid moeten nemen en vervolgens met een passend antwoord moeten komen. "Het kan alleen een mentale kwestie zijn. We weten dat we beter moeten voetballen en dat we slordig begonnen", aldus de Duitser. "Het gaat om de mentaliteit: we moeten er vanaf de eerste minuut staan. We moeten ons terugvechten. Er staat een grote wedstrijd tegen Chelsea op het programma. We gaan proberen er vanaf de eerste tot de laatste minuut te staan."