Groninger zag transfer naar Engeland spaaklopen: ‘In begin teleurstellend’

FC Groningen wist Mimoun Mahi ondanks concrete interesse binnenboord te houden. Newcastle United had naar verluidt haar pijlen gericht op de middenvelder, mag zag drie biedingen door de Groningers van tafel geveegd worden. Volgens Mahi ging het om een behoorlijk bedrag.

“Het was heel concreet. De club heeft drie aanbiedingen afgeslagen dus die club wilde me heel graag”, zegt Mahi tegenover FC Groningen TV. “In het begin was het een beetje teleurstellend, maar nu ben ik heel blij dat de club mij niet zomaar laat gaan. Het was een aardig bedrag, het was serieus geld.”

Ondanks dat FC Groningen drie andere spelers wel liet gaan, besloten de Groningers dat het Mahi niet wilde verkopen. “Daar spreekt ook vertrouwen uit vanuit Groningen, dat zij mij niet zomaar laten gaan. Daar ben ik ze dankbaar voor.”