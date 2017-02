Wenger aasde op Chelsea-middenvelder: ‘Helaas maakte hij andere keuzes’

Arsène Wenger betreurt het dat hij er afgelopen zomer niet in is geslaagd om N’Golo Kanté naar Arsenal te halen. De Franse middenvelder trok afgelopen zomer van Leicester City naar Chelsea. Wenger ontmoet zijn landgenoot zaterdag, als hij met Arsenal op bezoek gaat bij the Blues.

Op de wekelijkse persconferentie geeft Wenger toe dat hij Kanté graag naar het Emirates Stadium wilde halen. “Eerst toen hij nog in Frankrijk speelde bij SM Caen en later in zijn tijd bij Leicester”, geeft de Franse oefenmeester toe. “Helaas maakte hij andere keuzes. Dat is alles wat ik erover te zeggen heb. Transfers zijn transfers, we kunnen niet alles uitleggen.”

“Het is niet voor niks dat Leicester het vorig seizoen goed deed en dat Chelsea nu bovenaan staat”, stelt Wenger. In het begin van het seizoen wist Arsenal nog te winnen van Chelsea. Sindsdien hebben the Blues zich behoorlijk hersteld. “Na die wedstrijd heeft Conte de boel op de rit gekregen. Met Kanté, Eden Hazard en Diego Costa heeft hij drie spelers die in vorm zijn en efficiënt kunnen aanvallen. Aan ons de taak om hen af te stoppen.”