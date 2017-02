Ghoochannejhad is Overmars dankbaar: ‘Hij bleef maar bellen en sms’en’

Reza Ghoochannejhad is dit seizoen een van de uitblinkers van de Eredivisie, maar het had niet veel gescheeld of de aanvaller had niet eens meer professioneel gespeeld. De 29-jarige Iraniër slaagde er in 2009 niet in om door te breken bij sc Heerenveen en overwoog om zijn loopbaan te beëindigen, zo vertelt hij aan Helden.

Ghoochannejhad moest in Friesland opboksen tegen Klaas-Jan Huntelaar, Georgios Samaras en Afonso Alves en zag het daardoor niet meer zitten; hij wilde zijn kicksen opbergen om door te studeren. “Maar Marc Overmars bleef maar bellen en sms'en, zei dat hij het jammer vond als ik zou stoppen en vroeg of ik een keer mee wilde trainen bij Go Ahead Eagles”, legt de linkspoot uit.

“Ik bleef hem afwijzen, had mijn besluit genomen”, vervolgt Ghoochannejhad. “Maar Marc gaf niet op, ben uiteindelijk toch maar op z'n aanbod ingegaan. Ik kreeg een aanbieding en ik vond het leuk, maar bleef zeggen dat m’n rechtenstudie voorging.” De 32-voudig international kon zijn studie naar eigen zeggen goed combineren met het voetballen en tekende een jaar na zijn vertrek bij Go Ahead een profcontract bij SC Cambuur.