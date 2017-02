‘Messi is het beste in grote wedstrijden, hij liet zijn repertoire zien’

Barcelona zette met een 1-2 overwinning op bezoek bij Atlético Madrid een belangrijke stap richting de finale van de Copa del Rey. Lionel Messi was van grote waarde voor Barça door het tweede doelpunt op zijn naam te zetten. Trainer Luis Enrique was na afloop vol lof over de Argentijnse sterspeler.

“Messi is het beste in grote wedstrijden, speciale wedstrijden”, sprak de oefenmeester van Barcelona op een persconferentie. “Hij liet zijn repertoire vandaag zien. Messi speelde een belangrijke rol in onze overheersing op het middenveld en was voorin ook gevaarlijk. Er zijn maar een paar termen van lof over voor wat hij doet.”

Atlético Madrid was in de slotfase dichtbij de gelijkmaker, zo beaamde Luis Enrique. “We wisten dat het hier niet makkelijk zou worden. Dat zal de return in Camp Nou ook niet worden. Maar uiteindelijk maakt dit resultaat het team sterker, als je weet hoe lastig het is om hier te spelen. Het had beter gekund, het had slechter gekund.”