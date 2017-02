Aanpassen bij Roda JC: ‘De ene spreekt Grieks, de ander Frans of Bulgaars’

Roda JC trok de afgelopen transferperiode negen nieuwe spelers aan nadat de club deels in handen was gekomen van de Zwitserse Rus Aleksej Korotajev. Door zijn beschikbaargestelde miljoenen was de club uit Kerkrade in staat de selectie te vernieuwen in de strijd tegen degradatie. Daryl Werker, kind van de club, erkent dat het wel even wennen is, met al die nieuwe gezichten.

“Elke ochtend als je op de club komt, geef je de nieuwkomers een hand en stel je jezelf voor'', zegt Werker in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En dan is het gewoon een kwestie van er samen de schouders onder zetten." Bij Roda spelen in totaal twaalf verschillende nationaliteiten. “De ene spreekt Grieks, de ander Frans of Bulgaars. De voertaal is nu Engels.”

Technisch directeur Ton Caanen had in eerste instantie liever Nederlandse spelers naar Kerkrade gehaald. “Nederlandse spelers hebben onze voorkeur. Daarom hebben we geïnformeerd naar Florian Jozefzoon van PSV, naar Robert Mühren van AZ, naar Luciano Slagveer van SC Heerenveen. Maar die jongens komen gewoon niet naar Roda, ook niet nu hier meer te besteden is. Dát is de realiteit. Vandaar de keuze voor de jongens die we nu gehaald hebben, ook een paar Nederlanders overigens. En dat is wel degelijk beleid. Dankzij onze scouting, dankzij ons netwerk weten we namelijk precies wie we in huis hebben gehaald.”