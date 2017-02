Barça op voorsprong door prachtgoals Messi en Suárez

Barcelona heeft uitstekende zaken gedaan op weg naar de finale van de Copa del Rey. In de eerste ontmoeting met Atlético Madrid in de halve eindstrijd ging de ploeg van trainer Luis Enrique er met de overwinning vandoor. Waar de coach op voorhand aangaf al tevreden te zijn met een uitdoelpunt, stonden de Catalanen voor rust al met 0-2 voor. Na rust kwam Atlético terug tot 1-2.

Met Jasper Cillessen tussen de palen begonnen de bezoekers uitstekend aan de wedstrijd in het Vicente Calderón. Al na zeven minuten kwam Barcelona op voorsprong en was het Luis Suárez die het net liet bollen. Hij stak het halve veld over en klopte zijn landgenoot Diego Godín op snelheid, waarna hij met rechts de 0-1 op het scorebord zette. De mannen van Diego Simeone hadden weinig in te brengen voor de thee. De achterstand van Atlético werd na 33 minuten spelen vergroot door Lionel Messi. De Argentijn kreeg de bal vanaf rechts aangespeeld door Ivan Rakitic, legde aan en poeierde de bal via de binnenkant van de paal hard tegen de touwen.

Na een donderspeech van Simeone in de rust kwam de thuisploeg sterker uit de kleedkamer. Met het mes tussen de tanden werd de aansluitingstreffer gezocht en gevonden. Een vrije trap werd de het strafschopgebied ingepompt en door Godin de drukte in gekopt, waar Antoine Griezmann het hoogste sprong en de 1-2 maakte.

Het geloof was volledig terug bij de nummer vier van LaLiga en de aanval werd gezocht. Cillessen voorkwam de gelijkmaker met een wereldredding, maar ontsnapte even later na een blunder. In de slotfase werd de Oranje-international aan het werk gezet, maar hij hield zijn doel schoon en trok daarmee de overwinning over de streep. De return volgt op dinsdag 7 februari in Camp Nou.