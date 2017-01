‘Vitesse haalt verloren zoon tijdelijk terug van Fiorentina’

Kevin Diks keert deze week terug bij Vitesse. Volgens De Gelderlander wordt de rechtsback het restant van het seizoen gehuurd van Fiorentina. Alleen 'de laatste details' scheiden Diks en Vitesse nog, meldt de regionale krant maandagochtend.

Afgelopen zomer maakte de rechtsback voor een geschat bedrag van drie miljoen euro de overstap naar Fiorentina. Hij signeerde een contract tot medio 2021, maar verloor de concurrentiestrijd in Florence. Dit seizoen speelde Diks slechts twee wedstrijden in de Serie A en beide keren ging het om een invalbeurt.

Zijn perspectief in de tweede seizoenshelft is eveneens beperkt en dus staat Fiorentina een tijdelijke overgang naar Vitesse toe. Diks wordt na Mukhtar Ali (gehuurd van Chelsea) en de transfervrij overgekomen Alexander Büttner de derde versterking van de Arnhemse club. De twintigjarige vleugelverdediger gaat de concurrentie aan met Kelvin Leerdam.

Zaakwaarnemer Hakim Slimani vertelt aan Voetbal International dat de transfer nog niet helemaal rond is. Hij ziet een terugkeer naar Vitesse wel als een goede stap voor zijn cliënt. "Beide partijen zijn in onderhandeling, ja. Het zou voor Kevin een goede zaak zijn als hij in zijn vertrouwde omgeving weer aan spelen kan toekomen", aldus Slimani.