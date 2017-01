‘Waarschijnlijk had Bazoer hetzelfde gewild als Klaassen bij Ajax’

Jordi Cruijff heeft begrip voor de keuzes van Anwar El Ghazi en Riechedly Bazoer. De aanvaller staat op het punt om zijn transfer naar OSC Lille af te ronden, terwijl de middenvelder deze maand overstapte naar VfL Wolfsburg. Cruijff signaleert in De Telegraaf dat El Ghazi en Bazoer verwend worden genoemd en een gebrek aan karakter worden verweten. "Ik ben het daar niet mee eens."

Cruijff noemt Davy Klaassen een 'prima voorbeeld van hoe het zou moeten'. De aanvoerder is opgeleid door Ajax, heeft Oranje gehaald en gaat volgens Cruijff uiteindelijk een mooie transfer maken. "Waarschijnlijk had Bazoer dat ook zo gewild. Net als Klaassen stond hij vast in het eerste en haalde daarna het Nederlands elftal. Daarna stokte het. Hij kwam op de bank terecht, de ploeg begon te draaien en er was voor de trainer geen directe aanleiding om te wisselen."

De zoon van Johan Cruijff zegt te begrijpen hoe Bazoer denkt. "Allereerst zit hij vol onbegrip. Dan komt er een Duitse topclub langs en is er de kans om bij Wolfsburg in een van de sterkste competities van Europa te voetballen. De keuze is dan niet moeilijk. Helemaal niet als je er ook financieel flink op vooruit gaat." Het financiële aspect is volgens Cruijff belangrijker geworden: hij merkt dat voetballers beter weten 'wat er in de wereld te koop is'. "Daarom is het makkelijk praten over de houding van Bazoer en El Ghazi. Ze zijn voorbeelden van hoe het steeds meer gaat worden. Voetballers kiezen voor hun carrière en het geld."