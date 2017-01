‘Roda praat met Ajax over overbodige middenvelder met aflopend contract'

Thulani Serero gaat Ajax mogelijk verlaten voor Roda JC. Volgens De Limburger zijn de twee clubs in gesprek over een mogelijke overgang van de Zuid-Afrikaan. Serero komt dit seizoen niet in de plannen van trainer Peter Bosz voor en mag vertrekken uit Amsterdam.

De 26-jarige Serero kwam in 2011 over van Ajax Cape Town en kwam onder Frank de Boer regelmatig aan spelen toe. Zijn contract bij Ajax loopt komende zomer af. Wanneer technisch directeur Marc Overmars nog wat aan hem verdienen, moet hij deze maand verkocht worden.

Het in degradatienood verkerende Roda kwam vorige week in handen van Aleksei Korotaev, die miljoenen in de club steekt. Hij wil van de nummer zeventien van de Eredivisie weer een subtopper maken en maakte het voor Roda mogelijk om direct versterkingen in huis te halen. Serero moet de zevende winterse versterking worden.