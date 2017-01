Fenerbahçe gaat af tegen laagvlieger en haakt voorlopig af in titelrace

Fenerbahçe heeft geen goede zaken gedaan in de strijd om de Turkse landstitel. Op bezoek bij Kayserispor, dat het duel in ging als nummer zeventien van de competitie, ging de ploeg van Dick Advocaat hard onderuit: 4-1. De achterstand op koploper Istanbul Basakshir, dat eerder op de dag afrekende met Bursaspor (1-0), bedraagt zeven punten.

Kayserispor – Fenerbahçe 4-1

Fenerbahçe, dat zonder Robin van Persie maar met Jeremain Lens aan de wedstrijd begon, keek na tien minuten al tegen een achterstand aan. Umut Bulut bracht Kayserispor met zijn eerste doelpunt van het seizoen aan de leiding. Mehmet Topal deed vlak voor rust wat terug namens de bezoekers. Na de thee was het Güray Viral die de thuisploeg opnieuw op voorsprong bracht. Advocaat bracht even daarvoor nog Van Persie in de hoop aanvallend meer uit te kunnen richten. De Nederlandse spits wist de achterstand niet ongedaan te maken en zag hoe Welliton er in de 88e minuut 3-1 van maakte. De eindstand werd door Viral op 4-1 bepaald.

Istanbul Basaksehir – Bursaspor 1-0

Voor eigen publiek had de Turkse koploper het niet makkelijk tegen het stugge Bursaspor, de nummer acht van Turkije. Gewonnen werd er wel, door een doelpunt van Irfan Can Kahveci. Waar het duel op een gelijkspel leek af te stevenen, bezorgde hij zijn ploeg in blessuretijd de volle drie punten.