Barcelona furieus na arbitrale dwaling: ‘Scheidsrechters hebben hulp nodig’

Barcelona morste zondagmiddag op bezoek bij Real Betis dure punten (1-1) en dreigt verder achterop te raken in de titelrace. Na afloop van het treffen in Sevilla was er veel te doen om het optreden van scheidsrechter Alejandro Hernández, die een geldig doelpunt van Jordi Alba niet toekende.

Jordi Alba zag zijn poging bij een achterstand uit het doel gehaald worden door Aïssa Mandi, maar het leer was de doellijn op het moment van ingrijpen door de verdediger van Betis al gepasseerd. Luis Suárez zorgde in de slotfase nog wel voor de gelijkmaker, maar de onvrede in het Catalaanse kamp was na afloop groot.

Vooral Neymar kon het puntverlies moeilijk verkroppen. De Braziliaanse ster liet zich al snel na het laatste fluitsignaal gelden op social media en dreef met enkele afbeeldingen waarop het ongelijk van Hernández bleek de spot met de leidsman. Suárez toonde zich coulanter. "De bal was een meter achter de lijn, maar de arbiters kunnen fouten maken", vertelde de doelpuntenmaker aan Spaanse media. Coach Luis Enrique pleitte voor de invoer van doellijntechnologie in LaLiga. ''De scheidsrechters hebben hulp nodig.''