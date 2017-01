Prachtige openingsgoal vormt basis voor zege van nieuwe koploper OGC Nice

OGC Nice heeft na drie competitiewedstrijden weer eens weten te winnen in de Ligue 1. Het elftal van Lucien Favre was zondagmiddag voor eigen publiek te sterk voor Guingamp en neemt voorlopig de koppositie over van AS Monaco, dat later op de dag nog tegen Paris Saint-Germain speelt: 3-1.

Nice, met Mario Balotelli in de punt van de aanval, had het aanvankelijk niet gemakkelijk tegen Guingamp, maar werd in het zadel geholpen door een vroege openingsgoal van Alassane Pléa. De middenvelder ging een combinatie aan met Valentin Eysseric, die zijn teamgenoot vervolgens met een fraaie hakbal vrijzette voor Karl-Johan Johnsson. Pléa omspeelde de doelman en kon het leder daarna in een leeg doel schuiven.

Les Aiglons maakten zeker geen grootse indruk, maar verdubbelden de score nog voor de thee. Jean Michaël Seri stormde het strafschopgebied van Guingamp binnen en verschalkte Johnsson met behulp van Jérémy Sorbon, die de bal onderweg van richting had veranderd. Na rust verzorgde Jimmy Briand nog de aansluitingstreffer, maar het slotakkoord was weggelegd voor Balotelli. De Italiaanse topschutter werd gelanceerd door Arnaud Souquet en gooide het duel met zijn negende competitiedoelpunt deze jaargang op slot.