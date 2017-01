Toptalent Bailey verlaat Genk voor avontuur in Duitsland

Leon Bailey vervolgt zijn loopbaan bij Bayer Leverkusen. Het negentienjarige toptalent verlaat Racing Genk en heeft een contract voor vijfenhalf seizoen getekend bij die Werkself. Dat maakt Bayer Leverkusen dinsdagmorgen via de officiële website wereldkundig. Hoeveel de Bundesliga-club precies betaalt voor Bailey, is onderwerp van speculatie.

In de zomer eiste Racing Genk nog twintig miljoen euro voor Bailey en werd een bod van Ajax van minstens elf miljoen euro afgewimpeld. Vorige week repte Het Laatste Nieuws over een transfersom van 23 miljoen euro. Volgens de laatste berichten is dat bedrag echter aanzienlijk gedaald. Media in België en Duitsland verzekeren dat de initiële transfersom twaalf miljoen euro bedraagt en dat het bedrag via bonussen en een doorverkooppercentage tot 18,75 miljoen euro kan oplopen. Dat is opvallend, vanwege de interesse van onder meer AS Roma, Everton, Bournemouth en OGC Nice.

Het kamp-Bailey oefende druk uit op Racing Genk en dreigde met een vertrek via de Wet van '78, die spelers toestaat middels een vergoeding een contract eenzijdig op te zeggen. Bayer Leverkusen zou ook moeite hebben gehad met het gedrag van Bailey en zijn intimi, waardoor men dreigde de transfer af te blazen. Op die manier zou de transfersom zijn gedaald. Bailey was bezig aan zijn tweede seizoen voor Genk. In totaal speelde hij 77 wedstrijden, waarin de jongeling 15 keer scoorde en 21 assists gaf.

