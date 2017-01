‘Ik speel elke wedstrijd alsof het de laatste van mijn carrière is’

André Onana heeft er geen spijt van dat hij tijdens de Afrika Cup thuis is gebleven. De twintigjarige doelman kreeg daardoor de kans om een serie wedstrijden te spelen bij Ajax en is inmiddels de vaste man tussen de palen bij de Amsterdammers.

De Kameroener laat aan de NOS weten dat, ondanks dat hij de concurrentiestrijd van Tim Krul gewonnen lijkt te hebben, hij hard blijft werken: “De trainer kan elke week kiezen wie hij opstelt. Ik speel elke wedstrijd alsof het de laatste van m'n carrière is. Je weet niet wat er volgende week gaat gebeuren.”

Er wordt gespeculeerd over een tussentijds vertrek van Krul, maar Onana hoopt dat de huurling van Newcastle United het seizoen afmaakt in Amsterdam. “Tim is een geweldige keeper. Ik ben blij dat met hem mag trainen, ik leer veel van hem.” Onana speelde tot dusverre 22 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.