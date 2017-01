Doelpunt Janssen in bekerthriller Spurs, Chelsea en City gemakkelijk door

Na 91 doelpuntloze dagen heeft Vincent Janssen weer eens gescoord voor Tottenham Hotspur. Zijn ploeg boekte een zwaarbevochten zege op vierdedivisonist Wycombe Wanderers: 4-3. Chelsea en Manchester City behaalde op een stuk makkelijkere wijze de volgende ronde van de FA Cup.

Tottenham Hotspur-Wycombe Wanderers 4-3

Voor het eerst sinds 29 oktober 2016 heeft Vincent Janssen weer eens een doelpunt gemaakt. Na ruim een uur spelen schoot de ingevallen spits vanuit een strafschop raak, zijn vierde treffer van het seizoen. Die kwamen overigens wel allemaal vanaf elf meter. In eigen huis wonnen the Spurs in de slotminuut met 4-3 van vierdedivionist Wycombe Wanderers.

De bezoekers hadden in de eerste helft brutaal de leiding genomen. Na ruim twintig minuten spelen volleerde Paul Hayes een afgeslagen corner achter doelman Michel Vorm, die van Spurs-trainer Mauricio Pochettino een basisplaats had gekregen. Tien minuten later moest de Nederlandse doelman opnieuw de bal uit het net vissen, nadat diezelfde Hayes vanaf elf meter Wycombe op 0-2 zette.

Na rust begon Tottenham Hotspur aan een comeback. Heung-Min Son bracht de aansluitingstreffer op het scorebord. Pochettino bracht vervolgens Janssen in, die koud in het veld direct vanaf elf meter voor de gelijkmaker zorgde. Een kwartier voor tijd raakte Kieran Tripper geblesseerd en doordat Tottenham Hotspur al drie keer gewisseld had, moest het met tien man verder. Vijf minuten voor het einde leek Wycombe daar van te profiteren, nadat Gary Thompson de bezoekers op voorsprong bracht. In de slotminuten leek Dele Alli toch nog een replay voor zijn ploeg uit het vuur te slepen. Son bracht echter in de blessuretijd, die maar liefst zes minuten bedroeg, Tottenham toch nog de winst.

Chelsea-Brentford 3-0

Trainer Antonio Conte gaf enkele basisspelers rust in het duel tegen Brentford, dat in de Championship actief is. Diego Costa en Eden Hazard werden buiten de basiself gelaten, terwijl John Terry weer eens aan de aftrap mocht verschijnen. Overigens bleken de sterspelers van the Blues niet nodig in de wedstrijd tegen de stadgenoot. Al binnen twintig minuten bracht Chelsea een veilige marge van twee doelpunten op het scorebord, door een rake vrije trap van Willian en een doelpunt van Pedro.

Al snel in de tweede helft bracht Conte Branislav Ivanovic in het veld, die hevig in verband wordt gebracht met een vertrek uit Engeland. De Servische verdediger was in zijn mogelijk laatste duel in het shirt van Chelsea verantwoordelijk voor de derde treffer, twintig minuten voor het einde van de wedstrijd. Het slotakkoord kwam uiteindelijk op naam van Michy Batshuayi, die tien minuten voor tijd met een strafschop de eindstand op 4-0 bepaalde.

Crystal Palace-Manchester City 0-3

Op bezoek bij Crystal Palace begon Manchester City voortvarend. Via David Silva en Leroy Sané had de ploeg van trainer Josep Guardiola al snel op voorsprong kunnen staan, maar the Citizens hielden de thuisploeg in leven. The Eagles kwamen zo langzaam in de wedstrijd en creëerden wat kleine kansjes, onder meer via Christian Benteke en James Tomkins. Vlak voor rust kwamen de bezoekers toch op voorsprong via Raheem Sterling.

In het begin van de tweede helft werd Londen geteisterd door een hagelbui, waardoor het spel wat moeizamer verliep. Twintig minuten voor tijd besliste Leroy Sané de wedstrijd, door op aangeven van David Silva de 0-2 te maken. Uiteindelijk liep Manchester City in de slotminuut nog uit naar 0-3 door een doelpunt van Yaya Touré.