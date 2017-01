Coutinho stelde Barcelona en Chinese clubs teleur: ‘Geen interesse in’

Philippe Coutinho verlengde afgelopen week zijn contract bij Liverpool en wimpelde daarmee naar verluidt de interesse van onder meer Barcelona en enkele Chinese clubs af. De middenvelder ligt nu tot medio 2022 vast op Anfield en is met een honorarium van ruim 175.000 euro per week uitgegroeid tot de best betaalde speler van the Reds. "China, nee. Daar heb ik geen interesse in. Daar denk ik geen moment aan. Ik denk aan geen enkele andere club. Absoluut niet."

"Ik geloof in het vinden van een plaats waar je talent tot uitdrukking kunt laten komen. Als je die plaats eenmaal gevonden hebt, dan moet je blijven", vertelt de 24-jarige Braziliaan in gesprek met de Daily Mail. "Deze club heeft het plan terug te keren aan de top en ik geloof daarin. Ik wil daar onderdeel van uitmaken. Er is niets dat ons ervan kan weerhouden de strijd aan te gaan met de grote clubs."

Coutinho staat sinds de winter van 2013 op de loonlijst bij Liverpool, dat hem voor circa tien miljoen euro overnam van Internazionale. ''Dit is een geweldige club. Ik herinner me hoe behulpzaam iedereen was toen ik hier arriveerde in Engeland, het was als een familie. Ik voelde me welkom en comfortabel", vervolgt de spelmaker, die zich spiegelt aan enkele grootheden uit het verleden van de club. "Ik begrijp waar Liverpool voor staat: Kenny Dalglish, Ian Rush, Graeme Souness, Alan Hansen, Steven Gerrard en Luis Suárez."