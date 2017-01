Aanvoerder Go Ahead overweegt te stoppen: ‘Die kans is aanwezig, ja’

Sander Duits overweegt na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 33-jarige aanvoerder van Go Ahead Eagles kampt met fysieke ongemakken. "Die kans is aanwezig, ja", reageert Duits bij de NOS op de vraag of hij gaat stoppen.

"Ik heb last van mijn knie", voegt de ervaren middenvelder daaraan toe. Duits zegt dat hij niet het gevoel heeft alles uit zijn carrière te hebben gehaald. "Niet helemaal. Ik heb er niet mijn hele carrière alles voor gedaan. Daar ben ik eerlijk in."

"Maar nu doe ik er wel alles aan. Al jaren. Ik heb er wel spijt van, ja", aldus Duits, die bezig is aan zijn derde seizoen bij Go Ahead. Hij kwam deze jaargang al tot achttien competitiewedstrijden. Mocht de routinier inderdaad stoppen, dan wil hij 'sowieso' verder in het trainersvak.