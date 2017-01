‘Ik heb met grote spelers zoals Robben gewerkt, maar hij hoort in dat rijtje’

Timmy Simons speelt komende zondag zijn duizendste wedstrijd in zijn carrière met Club Brugge tegen AA Gent. De Belgische middenvelder speelde tussen 2005 en 2010 vijf seizoenen bij PSV. De trainers die Simons in Eindhoven onder hun hoede hadden, hebben niets dan lof voor hem.

“Als je niet voor je sport leeft, houd je dit niet vol. De manier waarop Timmy dat doet is een voorbeeld voor alle jonge voetballers in België en Nederland”, zegt Fred Rutten tegen Het Laatste Nieuws. “Hij doet echt alles voor het team. In één van mijn eerste wedstrijden zette ik hem na dertig minuten een linie achteruit. Hij keek niet eens om en deed dat zonder blikken of blozen. Een echte teamplayer. Hij cijfert zichzelf altijd weg voor de ploeg en dat is zijn grote kracht.”

Dwight Lodeweges schaart Simons in een bijzonder rijtje. “Ik heb met hele grote spelers zoals Arjen Robben of Ibrahim Afellay gewerkt, maar Timmy hoort zeker thuis in dat rijtje”, stelt de voormalig oefenmeester van onder meer sc Heerenveen, Cambuur en PSV. “Hij is een brave jongen in de goede zin van het woord. Doet altijd wat er van hem gevraagd wordt en geeft zich altijd voor de volle procent. Timmy is een prima aanvoerder die de groep altijd zal sturen en de mensen altijd zal helpen.”

Vanuit Eindhoven vertrok Simons naar Nürnberg. Huub Stevens twijfelde niet toen er naar zijn advies gevraagd werd. “Toen Nürnberg bij mij informeerde, heb ik hen aangeraden hem zo snel mogelijk te nemen”, vertelt de Limburger. "Een grandioze voetballer en een eerlijk mens. Timmy is als een echte prof ontzettend goed met zijn fysieke gesteldheid omgegaan. Alleen dan verzamel je duizend wedstrijden.”