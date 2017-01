Feyenoord levert beker in na nederlaag in Arnhem

Feyenoord kan zich volledig richten op de landstitel. Het team van Giovanni van Bronckhorst werd donderdag uitgeschakeld door Vitesse in de kwartfinale van de KNVB Beker: 2-0. Dat betekent dat bekerprolongatie niet meer mogelijk is voor de Rotterdammers. Beide doelpunten van Vitesse vielen in de tweede helft.

Terence Kongolo droeg de aanvoerdersband bij Feyenoord, want Dirk Kuyt begon op de bank. De Katwijker zag een rommelige eerste helft. Beide ploegen toonden, na een afwachtende openingsfase, de intentie om iets te maken van de wedstrijd, maar waren slordig bij het opzetten van de aanval. Feyenoord stichtte na tien minuten het eerste gevaar. Clubtopscorer Nicolai Jörgensen schoot uit een moeilijke hoek in het zijnet. Enkele minuten later moest Brad Jones in actie komen na een uithaal van Maikel van der Werff vanaf de linkerflank. Collega Eleoy Room lette goed op toen Steven Berghuis na achttien minuten een vrije trap richting de kruising krulde.

De wedstrijd was dus pas kort onderweg, maar de inzet van Berghuis was een van de laatste kansen van het eerste bedrijf. Beide ploegen ontliepen elkaar niet veel. Ook de tweede helft begon niet spectaculair, maar tien minuten na de onderbreking kwam Vitesse wel op voorsprong. Jones had een harde vrije trap van Lewis Baker tot hoekschop verwerkt, waarna diezelfde Baker zich ontfermde over de standaardsituatie. Hij legde de bal panklaar neer voor Guram Kashia, die volledig ongemoeid werd gelaten door Feyenoord. De verdediger knikte bij de tweede paal binnen.

Na een uur werd de schade voor Feyenoord nog groter. Enkele minuten nadat Renato Tapia bij een goede mogelijkheid stuitte op Room, kwam Vitesse er snel uit. Ricky van Wolfswinkel knalde van dichtbij op Jones en in de rebound schoof Adnane Tighadouini de 2-0 binnen. Diezelfde Tighadouini maakte er twintig minuten voor tijd bijna onbewust 3-0 van. Vanaf de linkerflank leek de buitenspeler een voorzet te willen geven, maar zijn bal zeilde over Jones heen en spatte uiteen op de lat. Van Bronckhorst bracht Kuyt en Bilal Basacikoglu binnen de lijnen om iets te forceren, maar daar slaagde Feyenoord niet in. Verder dan enkele kansloze schoten kwamen de bezoekers niet.