‘Uiteraard was Ajax al ver voor deze window bezig met schaduwlijsten’

De transfer van Anwar El Ghazi naar OSC Lille is nog altijd niet beklonken. Volgens Ajax-trainer Peter Bosz is de interesse zeer concreet, maar is er nog geen sprake van een akkoord over de transfersom. Desondanks ontbreekt de buitenspeler in de wedstrijdselectie van zondag voor het duel met ADO Den Haag en was hij er donderdag niet bij op de training.

"We wisten dat de interesse er was. Deze week is dat inderdaad heel concreet geworden", zei Bosz donderdag tijdens het persmoment. "Hij is op dit moment daar druk mee bezig. Maar pas als de handtekeningen gezet zijn, is het definitief. Ik weet wel dat hij daar nu in zijn hoofd heel erg mee bezig is. Vandaar dat we hem vandaag ook niet hebben mee laten trainen."

Een opvolger voor El Ghazi heeft technisch directeur Marc Overmars nog niet in huis weten te halen. "Je kunt een hele hoop voorbereiden, maar het kan een dag later weer anders zijn. Iemand kan geblesseerd raken, noem maar op”, vervolgt Bosz. “Uiteraard is Ajax al ver voordat deze window aanbrak bezig met schaduwlijsten, contact te leggen met agenten. Maar El Ghazi is nog niet weg. Op het moment dat hij met Lille tot overeenstemming komt en de clubs het eens worden, is hij pas weg. En anders niet.”

Volgens Bosz wordt er wel hard gewerkt aan de komst van een extra buitenspeler. "We hebben er iedere dag contact over, Marc en ik. We hebben gezegd dat we voor kwaliteit gaan en niet voor kwantiteit. Die speler moet de juiste zijn en anders gaan we niemand erbij halen."