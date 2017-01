Dubbel gevoel bij Van Boekel: ‘Dat betekent dat ik eerst een fout heb gemaakt’

Pol van Boekel wees woensdagavond in de bekerontmoeting tussen FC Utrecht en SC Cambuur met nog een kwartier te gaan naar de stip na een handsbal van Omar El Baad. De arbiter maakte daarna echter gebruik van de zogenaamde on-field review en zorgde voor een primeur door de penalty in te trekken en Cambuur een vrije trap wegens eerder gevaarlijk spel van Sébastien Haller toe te kennen.

Van Boekel was na afloop blij dat hij de juiste beslissing kon nemen, al hield hij er ook een dubbel gevoel aan over: “Het geeft een apart gevoel. Je wordt namelijk gecorrigeerd, dus dat betekent dat ik eerst een fout had gemaakt. Aan de andere kant ben ik blij dat we dit systeem hebben. Anders had ik hier gestaan na het geven van een onterechte stafschop”, analyseerde hij na de wedstrijd tegenover de camera’s van FOX Sports.

De arbiter bekeek op aandringen van videoscheidsrechter Jochem Kamphuis de beelden en besloot daarna zijn oordeel bij te stellen. Van Boekel was daarmee de eerste scheidsrechter in het Nederlandse profvoetbal die op basis van videobeelden een dergelijke beslissing nam. Voor de leidsman stond er vanwege het volle stadion en de belangrijke keuze om een penalty in te trekken dan ook veel druk op: “Je moet je eer een beetje aan de kant schuiven, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat om de juiste beslissing en die hebben we genomen.”