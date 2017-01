Guidetti: ‘Ik houd niet van winnen van Real Madrid, ik vind het geweldig’

John Guidetti plaatste zich woensdagavond met Celta de Vigo voor de halve finales van de Copa del Rey. Na de verrassende 1-2 zege bij Real Madrid hield het team van Eduardo Berrizzo in eigen huis stand tegen de Madrileense topclub. Als Lucas Vázquez niet in de slotfase raak had gekopt, had Celta opnieuw met 2-1 gewonnen: 2-2.

Guidetti is in zijn tweede seizoen bij Celta beduidend minder trefzeker dan in de afgelopen voetbaljaargang, maar hij is en blijft immens populair. "Of ik blij ben? Héel blij! Ik houd niet van winnen van Real Madrid. Ik vind het geweldig!", zo lachte de ex-speler van onder meer Feyenoord. De teller van de Zweed, die woensdag 84 minuten meedeed, staat dit seizoen vooralsnog op 21 officiële duels en 5 treffers.

"Ik wil het team bedanken, en de supporters. De aanhang was geweldig. Ik vind Vigo geweldig, ik vind heel Spanje geweldig. De zon schijnt, het is warm, goed eten. Ik vind alles leuk! Ik ben een Galiciër", zo bleef Guidetti lachen. "Het was een moeilijke wedstrijd, want Real Madrid heeft natuurlijk een bijzonder sterk elftal. Maar we hebben goed gespeeld en moet je de sfeer in het stadion zien... Spectaculair. Geweldig."