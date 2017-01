Lille en Ajax maken transfer van El Ghazi officieel

Ajax en Lille hebben de transfer van Anwar El Ghazi bevestigd. De vleugelaanvaller tekent een contract tot de zomer van 2021 bij de nummer dertien van de Ligue 1. De afgelopen vier competitiewedstrijden kreeg El Ghazi een basisplek van trainer Peter Bosz, maar toch was zijn toekomstperspectief in Amsterdam beperkt.

“Ik ben erg blij om hier te zijn. Toen ik met de club sprak, kreeg ik direct een goed gevoel en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik kijk ernaar uit om de supporters te ontmoeten. Ik weet dat Patrick Kluivert en Eden Hazard hier hebben gespeeld, dat zijn grote namen. Dat betekent dat Lille een grote club is. Een boodschap aan de fans? Dat ik mijn best ga doen en dat ik altijd honderd procent zal geven”, aldus El Ghazi, die met rugnummer zeven gaat spelen, op de website van zijn nieuwe werkgever.

De transfer komt niet als een verrassing. Zaterdagmiddag maakte De Telegraaf al melding van een akkoord tussen beide clubs. Volgens de krant bedraagt de transfersom een kleine negen miljoen euro. Bovendien zou Ajax een doorverkooppercentage hebben bedongen bij de onderhandelingen. El Ghazi werd vrijdag al onderworpen aan de medische keuring in Frankrijk, waardoor het enkel wachten was op witte rook van een van de clubs. De problemen tussen Ajax en Lille over de transfersom, met name over de betalingstermijnen, behoren ook tot de verleden tijd.

Bosz bleef El Ghazi de afgelopen weken inzetten, ondanks dat de oefenmeester vorige week vrijdag bevestigde dat hij rekening hield met het vertrek van de buitenspeler. "Hij is nadrukkelijk in gesprek met een andere club. Ik praat daar met hem over en hij houdt mij op de hoogte", verklaarde Bosz. "Maar zolang ik de beschikking over Anwar heb en hij speler van Ajax is, zal ik 'm gebruiken." De trainer liet El Ghazi echter buiten de selectie voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zondag en dus werd duidelijk dat de overstap in de afrondende fase zat.

Dat El Ghazi überhaupt voorkwam in de plannen van Bosz, was op zichzelf al verrassend. Speler en trainer botsten eind oktober op de training. Vervolgens bracht de 21-jarige rechterspits een maand door bij Jong Ajax. Dat hij weer mocht opdraven bij het eerste, had ook te maken met de absentie van Bertrand Traoré (Afrika Cup) en Vaclav Cerny (rugblessure). Ajax speurt al enige tijd naar een vervanger van El Ghazi, maar die zoektocht gaat moeizaam. Een eerste bod op David Neres van São Paulo bleek niet toereikend en Gerard Deulofeu koos voor AC Milan. Wel meldden Braziliaanse media maandagavond dat Ajax met succes een bod van vijftien miljoen euro had uitgebracht op Neres.

Lille wordt de tweede werkgever van El Ghazi. De tweevoudig international van Oranje debuteerde in 2014 onder Frank de Boer bij Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PEC Zwolle (1-0 nederlaag). Hij werd in het seizoen 2014/15 verkozen tot Talent van het Jaar van de topclub en speelde in totaal zeventig competitiewedstrijden voor Ajax. Daarin scoorde El Ghazi twintig keer. Zijn contract in de Amsterdam ArenA liep door tot de zomer van 2019.

