Ten Hag ontkracht transfergerucht: ‘Men moet beseffen waar Utrecht staat’

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag bracht afgelopen zondag tegen Ajax Menno Koch in als pinchhitter. Met een 0-1 achterstand hoopte de coach dat de lange verdediger voor onrust kon zorgen in het strafschopgebied van de bezoekers. De supporters van Utrecht hadden graag een extra spits als invaller gezien, maar die is er niet. Henk Veerman wordt regelmatig genoemd als versterking, maar Ten Hag acht de komst van een nieuwe aanvaller uitgesloten.

"Mensen moeten eens beseffen waar Utrecht staat", reageert trainer Erik ten Hag in gesprek met RTV Utrecht. "Onze middelen zijn niet zo dat wij ons kunnen meten met de top van de Eredivisie. Binnen die mogelijkheden stellen wij een selectie samen. We hebben heel bewust gekozen voor Menno Koch. Wij weten dat hij onvoorstelbaar gevaarlijk is bij spelhervattingen. Dat hebben wij meegenomen in onze overwegingen toen wij een centrale verdediger haalden."

Een extra spits is volgens Ten Hag niet haalbaar. "Helaas kunnen wij niet twee spitsen van het kaliber Haller of Boymans in onze selectie hebben, waarvan er één op de bank zit. Dat is financieel niet mogelijk, dus zo proberen we het op een heel creatieve manier op te lossen."