Recordhouder Rooney: ‘Door de uitslag is het moeilijk om ervan te genieten’

Wayne Rooney redde zaterdag een punt voor Manchester United. Tegen Stoke City tekende de aanvallende middenvelder in blessuretijd voor de 1-1. Door zijn treffer mag hij zich nu topscorer aller tijden van Manchester United noemen. Met zijn 250e doelpunt is hij Sir Bobby Charlton voorbij. Laatstgenoemde vindt het jammer dat zijn record is verbroken, maar zegt blij te zijn voor Rooney.

“Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet teleurgesteld ben om het record kwijt te zijn, maar ik ben ook eerlijk als ik zeg dat ik heel blij ben voor Wayne Rooney”, gaf de voormalig recordhouder aan tegenover de Engelse media. De hoofdrolspeler zelf is blij dat hij het clubrecord in handen heeft, maar had liever gewonnen. “Ik ben teleurgesteld dat we twee punten hebben verloren. Het voelt een beetje raar, als ik eerlijk ben. Ik kan niet ontkennen dat het een mooi en trots moment was. Ik ben er erg trots op en hopelijk komt er nog veel meer. Maar door het resultaat is het moeilijk om ervan te genieten.”

Manager José Mourinho sprak lovend over de prestatie van Rooney. “Hij is een clublegende, een legende in het Engelse voetbal. Laat hem ervan genieten. Het is een geweldige prestatie”, aldus de Portugees, die minder te spreken was over het resultaat. “Ik word er moe van om mijn team iedere week zo goed te zien spelen en zo veel kansen te creëren, maar ze niet benutten. Als we alle kansen zouden afmaken, dan scoren we zes of zeven keer per wedstrijd. Vandaag hebben we twee punten verloren.”