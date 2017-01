Dolberg: ‘Ik begrijp dat het moeilijk is nee te zeggen als Real Madrid komt’

Martin Ödegaard trok deze winter op huurbasis naar sc Heerenveen. De Noorse middenvelder zou eerder al de kans hebben gehad om een overgang te maken naar de Eredivisie, maar koos destijds voor de stap naar Real Madrid. Ajax-spits Kasper Dolberg kan die keuze wel begrijpen.

“Het was een te grote sprong van de Noorse naar de Spaanse competitie. Het is duidelijk dat het voor hem moeilijk was om door te dringen tot de hoofdmacht van Real Madrid”, zegt Dolberg in gesprek met VG. “Ik begrijp dat het moeilijk is om nee te zeggen als een club als Real Madrid komt.”

Dolberg trok in 2015 van het Deense Silkeborg IF naar de jeugd van Ajax. “Ik had een aantal alternatieven, maar toen Ajax kwam, was er geen reden om met andere clubs te praten. Ik wist ook dat ik Silkeborg niet ging verlaten voor een club als Real Madrid, die toonden ook geen interesse”, besluit de Deense spits, die dit seizoen de overstap maakte naar de A-selectie van Ajax. In 28 wedstrijden scoorde hij tot dusver 11 doelpunten.