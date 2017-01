‘Hij denkt waarschijnlijk dat hij na een jaartje China terug kan naar de PL’

Diego Costa lag onlangs in de clinch met Antonio Conte en de spits werd in die periode nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Tianjin Quanjian. De Chinese club was naar verluidt bereid om de spits van Chelsea een weeksalaris van ruim 460 duizend euro voor te schotelen en Robbie Keane is van mening dat Diego Costa daar op z’n minst over nagedacht moet hebben.

“Als ze mij het geld zouden bieden dat Diego Costa kan krijgen, zou ik daar nu meteen heenlopen!”, vertelt de Ier bij talkSPORT. “De Chinese competitie komt qua niveau niet in de buurt van de Premier League en Diego Costa scoort al op reguliere basis in Engeland. Als hij dat hier kan doen, zal hij daar ongetwijfeld thuiskomen met zakken vol doelpunten. Hij moet zichzelf alleen afvragen: ‘Wil ik dit jaar echt vertrekken?’. Hij maakt een grote kans om kampioen te worden met Chelsea en iedere speler wil prijzen winnen, dus betekent dit dat hij tot het einde van het jaar wacht?”

“Luister, het is voor een speler erg moeilijk als je 460 duizend euro per week aangeboden krijgt”, gaat de voormalig aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur verder. “Het is eigenlijk bespottelijk, dus wat gaat hij doen? Je moet alles afwegen, je moet aan je familie denken en kijken wat voor hen het beste is. Het geld dat hij aangeboden krijgt is idioot, hij denkt waarschijnlijk dat hij daar een jaartje kan gaan voetballen, veel geld kan verdienen, en dan terug kan komen naar de Premier League of een andere topcompetitie.”