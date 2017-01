Kuwas: ‘Zeker niet omdat ik hem helemaal kapot heb gespeeld!’

FC Twente won vrijdagavond de Twentse derby in eigen huis van Heracles Almelo. Door een vroege treffer van Joachim Andersen werd het 1-0 in De Grolsch Veste. Onze verslaggever Justus Dingemanse sprak na afloop met Brandley Kuwas en Jeroen van der Lely. Laatstgenoemde gaf ook nog zijn visie over het ontbreken van Peet Bijen bij de Enschedeërs.