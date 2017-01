Mourinho: ‘Er is geen betere rechtsback in het voetbal, hij is fantastisch’

Manchester United lichtte afgelopen week de optie in het contract van Antonio Valencia, waardoor de Ecuadoriaan één jaar langer aan the Red Devils verbonden is. Trainer José Mourinho was daar uitermate content mee en noemt Valencia de beste rechtsback die je kunt hebben.

“Ik denk dat het geen beloning voor hem is, in dat perspectief moet je het niet zien. Er is geen betere rechtsback in het voetbal dan hij”, zegt Mourinho tegen MUTV. “Het is voor ons een privilege om zo’n goede speler en zo’n fijne jongen erbij te hebben. Antonio speelt beter dan ooit, denk ik. Dit seizoen speelt hij echt fantastisch.”

Toen de Portugees aan het roer stond bij Real Madrid, wilde hij Valencia naar de Spaanse hoofdstad halen. “Hij speelde toen nog niet als rechtsback, maar daar wilde ik hem bij Real wel laten spelen. Manchester United was intelligent en sterk en gaf ons meteen het gevoel dat hij onhaalbaar was”, blikt de oefenmeester terug. Het contract van Valencia loopt nu tot de zomer van 2018. Dit seizoen kwam de Ecuadoriaan tot 23 wedstrijd voor Manchester United.