PSV wacht wedstrijd die ‘in de buurt komt van topper’: ‘Ploeg met kwaliteiten’

PSV ontmoet komende zondag in eigen huis sc Heerenveen. De Friezen kennen een uitstekend seizoen tot dusver, met de vierde plaats, en dat is Phillip Cocu niet ontgaan. De oefenmeester van de Eindhovenaren spreekt van een wedstrijd die in de ‘buurt komt van een topper’.

“Heerenveen heeft veel kwaliteiten in de ploeg. Iedereen heeft daar zijn plek gevonden, waardoor de spelers met meer kwaliteiten iets extra's kunnen brengen”, zegt Cocu in aanloop naar het treffen met de Friezen op een persconferentie. De achterstand van Heerenveen op PSV bedraagt vijf punten. De Eindhovenaren werken echter met vertrouwen toe naar het treffen. “We zijn tegen Excelsior goed gestart aan de tweede seizoenshelft, dat heb ik de hele week teruggezien aan de groep en op trainingen.”

Naast Luis ‘Beto’ da Silva neemt Cocu deze winter mogelijk afscheid van nog een buitenspeler. Als Florian Jozefzoon ook vertrekt, hoopt PSV actie te ondernemen op de transfermarkt. “We zijn in de markt aan het kijken waar we ons kunnen versterken. Dat is niet makkelijk in de winter. Maar als hij ook vertrekt, hoop ik dat we versterking kunnen aantrekken”, zegt de oefenmeester. “We hebben wel talenten in de jeugd op die positie, maar die zijn meer als Zinchenko en Ramselaar; types die de positie op een vrije manier invullen. Dus geen échte buitenspelers die er nu al klaar voor zijn.”

Een buitenspeler die Cocu twee jaar geleden onder zijn hoede had, maakte vandaag definitief de overstap naar Olympique Lyon. De PSV-trainer wenste Memphis Depay succes bij zijn nieuwe werkgever. “Het is goed dat hij weer aan spelen toekomt. Of hij er goed aan heeft gedaan om in 2015 naar Manchester te vertrekken? De toekomst is niet te voorspellen. Je hebt altijd te maken met allerlei omstandigheden.”