'Hoessen volgt voormalig ploeggenoot en gaat Amerikaans avontuur aan’

FC Groningen raakte Albert Rusnák begin deze maand kwijt aan Real Salt Lake City en ook Danny Hoessen lijkt de noorderlingen nog deze transferperiode te gaan verlaten voor een avontuur in de Verenigde Staten. RTV Noord meldt donderdagavond dat de aanvaller rond is met San Jose Earthquake.

De 26-jarige Hoessen ontbrak donderdagmiddag al op de training bij Groningen en technisch manager Peter Jeltema bevestigt dat een vertrek van de spits aanstaande is. "Wij hebben Danny toestemming gegeven zich te oriënteren op een andere club'', laat de beleidsbepaler in een korte reactie weten aan het regionale medium.

Het contract van Hoessen loopt nog anderhalf door in het Noordlease Stadion, waardoor de Groningers allicht nog een vergoeding overhouden aan de transfer. De spits kwam in de zomer van 2014 over van Ajax, maar een succes werd dat avontuur niet. In 57 competitieduels scoorde Hoessen slechts 11 keer.