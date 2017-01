Iheanacho betaalde 17 cent voor legendarisch duel: ‘Eerste dat ik ooit zag’

Kelechi Iheanacho had vijf jaar geleden niet durven dromen dat hij terecht zou komen bij Manchester City. De aanvaller groeide in Nigeria op in armoede, maar werd in 2014 door the Citizens opgepikt bij Taye Academy. De eerste keer dat Iheanacho kennismaakte met Manchester City, was in 2012. Hij had zeventien cent gespaard om de legendarische kampioenswedstrijd tegen Queens Park Rangers (3-2) te bekijken in een café.

Destijds was Iheanacho vijftien jaar. "Het was echt een big deal, want de titelrace was heel spannend", memoreert de spits van Manchester City in gesprek met The Players' Tribune. "Ik zag Sergio Agüero het doelpunt maken in de laatste minuut, waardoor Manchester City kampioen werd en Manchester United niet. Sergio slingerde zijn shirt rond en iedereen in het café werd gek. Dat was misschien wel de eerste wedstrijd van Manchester City die ik zag."

"Ik was nog nooit naar Engeland geweest en ik had geen idee dat ik een paar jaar later in hetzelfde team zou spelen als Sergio", erkent de inmiddels twintigjarige concurrent van Agüero. De Nigeriaan, dit seizoen goed voor vier doelpunten in vijftien wedstrijden, had in zijn jeugd slechts beperkt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen als voetballer. Hij groeide op in het zuiden van Nigeria en beschrijft die regio als een ghetto.

"Voor een kind is het een lastige plek om op te groeien. Je moet heel hard werken om rond te komen", geeft de jongeling aan. "Mijn ouders hadden geen geld om een echte bal te kopen. De meeste van mijn vrienden hadden ook geen bal, dus we gebruikten alles wat we tegenkwamen op straat. We maakten voetballen van sokken, of soms gebruikten we zelfs een ballon."