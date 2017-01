Unicum voor Lucas Leiva helpt Liverpool langs vierdedivisionist

Liverpool heeft zich woensdagavond geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. Nadat het elftal van Jürgen Klopp vorige week in eigen huis niet langs vierdedivisionist Plymouth Argyle kwam, moest de huidige nummer drie van de Premier League op herhaling aan de Engelse zuidkust. Uiteindelijk maakte een vroeg doelpunt van Lucas Leiva het verschil tussen de ploegen: 0-1.

Bij the Reds startte Philippe Coutinho voor het eerst sinds november vorig jaar in de basis en de Braziliaanse spelmaker plaatste het leder na ruim een kwartier spelen op het hoofd van landgenoot Leiva. Laatstgenoemde kroop bij de eerste paal voor zijn directe tegenstander en liet doelman Luke McCormick vervolgens kansloos met een steenharde kopbal. Het betekende een unicum voor de middenvelder, die voor het laatst trefzeker was in een officiële wedstrijd in september 2010.

Liverpool domineerde op Home Park, maar liet na het duel definitief op slot te gooien. Nadat Daniel Sturridge een goede kans had gemist, kreeg Jake Jervis een kwartier voor tijd een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. De spits ondernam een acrobatische poging nadat de bal werd doorgekopt door teamgenoot Sonny Bradley, maar het aluminium redde de bezoekers. Divock Origi miste in de slotfase nog een strafschop voor Liverpool, maar de ploeg hield uiteindelijk stand en treft in de volgende ronde van het bekertoernooi Wolverhampton Wanderers.