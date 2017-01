Middenvelder heeft voorstel Ajax in beraad: ‘Veel redenen om te blijven’

Lasse Schöne is bij Ajax in het bezit van een aflopende verbintenis. De Amsterdammers hebben de Deen onlangs een aanbod gedaan om zijn contract te verlengen. De Deen weet echter nog niet of hij zijn verblijf in Amsterdam gaat verlengen, ook al heeft hij het naar zin bij de club.

“Op dit moment zijn er veel redenen om te blijven. Mijn nieuwe rol, onder een trainer die het in me ziet zitten, noem maar op. Maar je kunt ook denken dat het nog een laatste goede kans is om ergens anders te kijken”, zegt Schöne in gesprek met Voetbal International. “Daarbij haal ik me niks geks in mijn hoofd hoor, de Engelse top zit echt niet op mij te wachten. Maar een ander avontuur lonkt misschien wel.”

Trainer Peter Bosz gebruikt Schöne sinds dit seizoen als nummer 6, een rol waar de Deen zich zeer prettig bij voelt. “Ik merk dat ik steeds meer denk vanuit deze rol, ook bijvoorbeeld als ik wedstrijden kijk. Ik kijk weinig voetbal, maar als ik een wedstrijd zie, let ik tegenwoordig toch extra op de verdedigende middenvelders”, bekent de middenvelder. “Ik ben geen speler die er blind in vliegt en koppen is ook nooit mijn favoriete hobby geweest. Maar ik kan wel opeens plezier halen uit een sliding, dat voelt als iets nieuws.”

Sinds 2012 speelt Schöne al in Amsterdam en hij is in de tijd naar eigen zeggen ‘een echte Ajacied’ geworden. “Ook op momenten dat ik in de afgelopen seizoenen niet speelde, voelde ik me oprecht blij als we scoorden en wonnen”, vertelt Schöne. Het voorstel dat Ajax hem deed, heeft hij nog in beraad. “Natuurlijk is dat mooi, het voelt als waardering voor mijn spel. Ik heb het ook gewoon goed naar mijn zin bij Ajax.”