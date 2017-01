Opleiding Ajax levert opnieuw product af: ‘Daar zijn we als club trots op’

Afgelopen zondag leverde de jeugdopleiding van Ajax opnieuw een speler af aan het eerste elftal in de persoon van Justin Kluivert. Dit seizoen debuteerden al vijf jeugdspelers bij de Amsterdammers en dat stemt hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali tevreden, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

“Het ene jaar kunnen meer spelers deze sprong maken dan andere. Dit jaar zijn het er al flink wat, waaronder dus Justin. Daar zijn we als club uiteraard trots op. Het is immers ons gezamenlijke doel”, zegt Ouaali. Eerder dit seizoen debuteerden Kasper Dolberg, Abdelhak Nouri, Pelle Clement, Matthijs de Ligt en dus Kluivert. “Justin heeft een goede mentaliteit en weet dat hij nog aan de bak moet om een vaste waarde in Ajax 1 te worden. Het einddoel is om veelvuldig wedstrijden in de ArenA te spelen en het zwaarste deel van het traject moet nog komen.”

Vader Patrick sluit zich aan bij de mening van de hoofd jeugdopleiding van Ajax. “Justin heeft zijn kwaliteiten laten zien. Met alle respect, maar dit was pas een eerste competitiewedstrijd. Hij heeft nog een heel lange weg te gaan”, zegt Kluivert. De huidige technisch directeur van Paris Saint-Germain is zeer te spreken over de jeugdopleiding van de Amsterdammers. “Dat Justin nu heeft mogen debuteren komt doordat hij heel talentvol is én doordat hij van jongs af aan uitstekend is gevormd door Ajax.”

“Vooral de focus die hij nu heeft, is een compliment waard. Justin is een echt Ajax-product, is altijd goed getraind en prima opgeleid. Daar ben ik de club dankbaar voor”, gaat de ex-spits verder. Hij heeft nog wel een belangrijke tip voor zijn zoon. “Het is belangrijk dat hij nu met beide beentjes op de grond blijft staan. Dat hij dat doet, weet ik zeker. En anders help ik hem daar wel even bij. Ik ken het klappen van de zweep.”