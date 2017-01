Koeman bezorgt Guardiola negatieve primeur; Milner breidt knappe serie uit

Josep Guardiola ging met Manchester City afgelopen zondag op bezoek bij het Everton van Ronald Koeman met 4-0 onderuit en voor Pep was het alweer zijn vijfde nederlaag van het seizoen. Nooit eerder verloor hij als trainer zoveel wedstrijden in een enkele jaargang. James Milner benutte een penalty tegen Manchester United en hield een indrukwekkende reeks in stand: de Engelsman verloor nooit een Premier League-wedstrijd waarin hij zelf het net vond.