‘Ik kon naar Real Madrid en Barcelona, maar mijn hart leidde me hierheen’

Paul Pogba droomt ervan om prijzen te pakken met Manchester United. De duurste voetballer aller tijden, die zondag tijdens de wedstrijd tegen Liverpool (1-1) een strafschop veroorzaakte waaruit de aartsrivaal scoorde, was sinds zijn komst goed voor twintig competitieduels en vier doelpunten. Pogba had talloze opties, maar was erop gebrand om zichzelf te bewijzen bij de club die hem in 2012 transfervrij liet gaan.

"Manchester United is een grote uitdaging", beaamt de Fransman in gesprek met SFR Sport. "Ik had ook naar een club als Barcelona of Real Madrid gekund. Zij hadden interesse, maar ik besloot om hier terug te keren. Ik volgde mijn hart. Een gevoel van binnen haalde me hierheen. Ik wilde successen vieren met Manchester United."

Pogba geeft aan dat hij nog nooit iets heeft gewonnen met the Red Devils en daar wil hij verandering in brengen. De van Juventus overgekomen spelverdeler weet dat Manchester United 'vier à vijf' mindere jaren achter de rug heeft. "Het was niet zoals de tien jaar daarvoor. Ik wil dat deze club weer het grote Manchester United wordt", voegt hij daaraan toe. "Dat is mijn uitdaging."

Na zijn veelbesproken transfer van 105 miljoen euro kende Pogba een stroeve start op Old Trafford. Inmiddels heeft hij geen last meer van de druk die zijn prijskaartje met zich meebrengt, vertelt de international. "Zelf denk ik niet meer aan de transfersom. Ik ben hier om te voetballen. Het maakt me niet gelukkig dat ik 's werelds duurste voetballer ben. Dat ben ik alweer vergeten. Het boeit me niet."