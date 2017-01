AS Roma nadert Juve tot op één punt; Napoli en Lazio maken geen fout

Juventus heeft weliswaar twee wedstrijden minder gespeeld, maar de regerend landskampioen zal de hete adem van AS Roma in de nek voelen. De Romeinen waren zondagmiddag met 0-1 te sterk voor Udinese, waardoor zij het gat met la Vecchia Signora verkleinen tot één punt. Stadsgenoot Lazio won van verrassing Atalanta, terwijl Napoli Sassuolo aan de zegekar bond.

Udinese - AS Roma 0-1

Roma schoot uit de startblokken en Edin Dzeko en Stephan El Shaarawy hielpen in de eerste tien minuten al aardige kansen op de openingstreffer om zeep. Na twaalf minuten was het wel raak: Radja Nainggolan mocht uithalen en zijn poging was te machtig voor Orestis Karnezis. I Giallorossi kregen vlak daarna de kans om definitief afstand te nemen, maar Dzeko schoot een penalty hoog over. Na rust was Udinese een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, terwijl de bezoekers ook nog een paar goede kansen kregen. Gescoord werd er echter niet meer.

Lazio - Atalanta 2-1

Lazio kwam in eigen huis al vroeg op achterstand nadat Andrea Petagna de openingstreffer verzorgde, maar de ploeg van Simone Inzaghi rechtte de rug. Sergej Milinkovic nivelleerde de score nog voor rust, waarna Ciro Immobile Lazio in het tweede bedrijf vanaf de stip de drie punten bezorgde. De hoofdstedelingen behouden de aansluiting op de top door de winst.

Napoli 3-1 Pescara

Pescara vergaarde dit seizoen pas vijf punten op vreemde bodem en het was dan ook onwaarschijnlijk dat de promovendus een vuist zou kunnen maken in Stadio San Paolo. Toch duurde het tot vlak na rust voordat het verzet van de laagvlieger gebroken was. Eerste kopte Lorenzo Tonelli raak, waarna Marek Hamsik de voorsprong luttele minuten erna verdubbelde met een fraaie volley. In de slotfase pikte ook clubtopscorer Dries Mertens zijn doelpunt nog mee. Het was voor de Belg alweer zijn twaalfde competitietreffer deze jaargang en daarmee een verbetering van zijn persoonlijk record bij Napoli; niet eerder scoorde Mertens vaker in een seizoen voor de Italiaanse grootmacht. Gianluca Caprari redde in de blessuretijd nog de eer voor Pescara.