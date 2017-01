Aankoop van 25 miljoen kroont zich tot matchwinner van Atlético

Atlético Madrid heeft goede zaken gedaan in de top van LaLiga. De formatie van Diego Simeone was zaterdagavond met 1-0 te sterk voor nummer veertien Real Betis en staat nu met 34 punten op de vierde plaats. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt zes punten en De Koninklijke heeft ook nog twee duels te goed.

Atlético won de laatste zes voorgaande ontmoetingen met Betis en gaf de bezoekers uit Andalusië ook dit keer dus klop. De basis voor de driepunter werd gelegd door Nicolás Gaitán, die de bal na acht minuten van dichtbij binnen tikte nadat een lage voorzet van Sime Vrsaljko via een verdediger voor zijn voeten belandde. Gaitán stond overigens voor het eerst sinds 25 september weer in de basis bij een competitiewedstrijd van Atléti. Atlético liet na die treffer weinig meer zien en kreeg enkel nog een kans via Fernando Torres, maar de aanvaller kopte na een voorzet van Gaitán over.

Real Betis mocht bij vlagen het spel maken, maar kon doelman Miguel Ángel Moyà niet verontrusten. In de tweede helft ondernam Rubén Castro nog drie pogingen om de gelijkmaker te makken, maar Moyà liet zich niet verrassen en sleepte de drie punten voor Atlético over de streep. De gastheer liet in het tweede bedrijf niet veel meer zien en leefde enkel op toen Yannick Carrasco inviel. De Belg en Antoine Griezmann zorgden nog voor enige dreiging, maar het bleef bij die ene treffer van Gaitán.