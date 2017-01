Rodrigues bereidt zeldzaam en cruciaal doelpunt voor bij Galatasaray-vuurdoop

Galatasaray blijft in het spoor van koploper Istanbul Basaksehir. De ploeg van Jan Olde Riekerink boekte zaterdag een 0-1 zege op Konyaspor en naderen de lijstaanvoerder daardoor tot drie punten. Garry Mendes Rodrigues maakte in de tweede helft voor het eerst zijn opwachting bij Galatasaray en bereidde het winnende doelpunt voor. Eerder op de zaterdag won Basaksehir met liefst 5-0 van laagvlieger Kayserispor.

Konyaspor - Galatasaray 0-1

Het spel in de eerste helft gaf niet direct aanleiding om te vermoeden dat Galatasaray de punten zou meenemen. Met Nigel de Jong en Wesley Sneijder in de basis creëerden de bezoekers te weinig, ondanks een overwicht in het balbezit. Konyaspor bleef relatief eenvoudig overeind en was zelf eenmaal dicht bij het openingsdoelpunt. Na de rust bracht Olde Riekerink de kersverse aanwinst Rodrigues binnen de lijnen en dat bleek een gouden greep. De van PAOK Saloniki overgekomen vleugelaanvaller stoomde op vanaf de linkerflank en gaf de bal voor op Sabri, die in twee instanties tot scoren kwam. Het was zijn eerste competitiedoelpunt in 1750 dagen. Na een rode kaart voor Ali Camdali, die binnen de minuut tweemaal geel kreeg nadat hij bleef protesteren, stond niets de overwinning van Cim Bom nog in de weg.

Istanbul Basaksehir - Kayserispor 5-0

In alle zeven voorgaande thuiswedstrijden tegen Kayserispor in de Süper Lig maakte Basaksehir in totaal vijf doelpunten en dat aantal werd dus in één klap verdubbeld. De koploper was oppermachtig en stond bij rust met 2-0 voor. Mehmet Batdal opende de score halverwege het eerste bedrijf op aangeven van Mossoró. De margeverdubbeling kwam via een strafschop op naam van Emre Belözoglu, nadat een handsbal van Ufuk Budak werd bestraft. Na rust liep de thuisploeg eenvoudig uit. Edin Visca bleef oog in oog met keeper Muammer Yildirim kalm en vervolgens maakte Miladin Stevanovic een ongelukkig eigen doelpunt. Cengiz Ünder bepaalde de eindstand nadat hij de bal fraai aannam en volleerde.