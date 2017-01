Ziyech baalt ‘enorm’: ‘Het heeft een paar dagen geduurd voor ik dat kon’

Hakim Ziyech vond het moeilijk te accepteren dat de Afrika Cup aan hem voorbijgaat. Bondscoach Hervé Renard van Marokko heeft de basisklant van Ajax buiten zijn selectie gehouden, ondanks blessureleed bij meerdere offensief ingestelde spelers.

"Ja, ik baal er enorm van", erkent Ziyech vrijdag in gesprek met Ajax TV. "Je wilt voor je land uitkomen en dat mag helaas niet zo zijn. Dan moet je de knop omzetten en je motivatie eruit halen, maar het heeft wel een paar dagen geduurd voordat ik dat kon doen. Aan het begin van mijn vakantie werd het bekend. Ik heb nog zeker wel kunnen genieten van mijn vakantie."

"Na een paar dagen was de knop om. Daarna focus je je op wat komen gaat", legt de smaakmaker uit, doelend op de tweede seizoenshelft. "We zijn er zeker klaar voor. Ik denk dat iedereen blij is dat de competitie weer gaat beginnen." Ajax gaat zondag op bezoek bij PEC Zwolle en hoopt te beginnen aan een inhaalrace op Feyenoord, dat vijf punten voorsprong heeft.