Cocu: ‘Maar het moet wel een buitenkansje, een echte versterking zijn’

PSV start de Eredivisie in 2017 met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Dat doet de nummer drie van de competitie zonder Luciano Narsingh, die donderdag een contract tekende bij Swansea City. De Eindhovenaren willen zijn vertrek intern opvangen, maar blijven uitkijken naar een versterking.

"Luciano is altijd een belangrijke speler geweest voor ons", vertelde Cocu vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Kralingers. "Hij heeft een mooie stap gemaakt naar de Premier League. Ik vind ook wel dat hij toe was aan een volgende stap, een nieuwe uitdaging om daarin door te groeien.”

Cocu kan nog altijd niet beschikken over de geblesseerde Jürgen Locadia, terwijl ook Steven Bergwijn en Oleksandr Zinchenko in de lappenmand zitten. De spoeling in de voorhoede is dun en een versterking is wat Cocu betreft meer dan welkom. "Maar het moet wel een buitenkansje, een echte versterking zijn. Andersom moeten we ook rekening houden met de mogelijkheden en spelers die we al hebben. Het halen van een speler heeft altijd gevolgen."