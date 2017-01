Ibrahimovic geniet nog na: ‘Ik heb verteld hoe hij dat moest doen’

Zlatan Ibrahimovic werd vrijdag verkozen tot Speler van de Maand in de Premier League en medespeler Henrikh Mkhitaryan ontving de prijs voor het mooiste doelpunt van december. De aanvallende middenvelder van Manchester United scoorde eind december tegen Sunderland met een prachtige scorpion kick.

“Het was een fantastische treffer”, aldus Ibrahimovic in gesprek met EASPORTS. “Je kunt zo’n doelpunt vaak nauwelijks beschrijven en je durft er vaak ook niet eens over te dromen. Het kan wel, maar om het écht te doen, dat is het moeilijkste. Ik ben erg blij voor Mkhitaryan omdat de mensen hem alleen al door dit doelpunt eeuwig zullen herinneren. Ik ben ook blij omdat ik bij dat doelpunt betrokken was.”

De Zweed gaf vanaf de rechterflank een voorzet waarnee Mkhitaryan de bal met zijn hak in de verre hoek werkte. “Ik ben erg blij voor hem en de fans, want wanneer de supporters zo’n goal te zien krijgen, dan is dat gewoon geweldig. Dat is de schoonheid van het spel. Hoe hij die actie heft geleerd? Ik heb er een paar weken met hem op getraind en heb hem verteld hoe hij het moest uitvoeren. Dat heeft dus goed uitgepakt”, glimlacht Ibrahimovic.